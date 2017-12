Encontrar beleza nos defeitos

Em tempo de efeitos digitais, filtros e vida exposta (e editada) nas redes sociais, é natural que homens e mulheres fiquem ainda mais inseguros sobre a própria aparência. Academias e clínicas de estéticas e cirurgia plástica lotadas são um sinal do nosso tempo. Quando uma celebridade assume as próprias imperfeições, acaba estimulando outras pessoas a encontrar beleza naquilo que é considerado defeito.

“Tenho celulite, não sou perfeita e prefiro cuidar um pouco da carne e mais da alma”, escreveu no Twitter a musa fitness Nicole Bahls após ser “flagrada” por um paparazzo, que caprichou no ângulo para mostrar as celulites da moça. Celebridades como Kim Kardashian, Sandra Bullock, Demi Lovato e Reese Witherspoon são apenas algumas das que já decretaram guerra à ditadura do corpo perfeito, expondo seus furinhos e gordurinhas.

“Mulheres têm celulite, flacidez e estrias. Têm também uma exigência do tamanho do mundo de sumir com cada detalhe que elas entendem como defeito. Se culpam. Se torturam. Se sentem feias. Menos mulher. Sofrem na ilusão dos corpos perfeitos produzidos nas revistas”, explica a psicóloga Mônica Raouf El Bayeh, em texto que viralizou na internet parabenizando a atitude corajosa de Anitta no lançamento da última segunda-feira. Se a estrela da música que tem personal, nutricionista e toda a indústria cosmética à disposição tem celulite, qual mulher não teria?