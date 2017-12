Encantos da cidade de Goiás

“Eu não fazia ideia de como Goiás poderia ser uma cidade cenográfica incrível”, revelou o cineasta Renato Barbieri, que precisou ir 10 vezes até a antiga Vila Boa para pesquisas e gravações do filme Cora Coralina - Todas as Vidas. De acordo com ele, a ex-capital goiana esconde muitas histórias de personagens que ajudaram a construir a memória da região, como o artista Veiga Valle ou o escritor Hugo de Carvalho Ramos. “No filme da Cora, a sua casa é um importante personagem da narrativa, que revela a memória e identidade de uma escritora que merece ser lida, ouvida e analisada por todos brasileiros”, sugere.

Em algumas cenas do longa, foram projetados rascunhos dos poemas sob a casa de Cora e na ponte, que agora servem de imagens para o filme. O cineasta também gravou cenas de depoimentos em Goiânia, Brasília, cidade onde mora atualmente, e nos municípios do interior de São Paulo. “Buscamos interagir com relatos muito livres de como era Cora Coralina. O filme tem essa atmosfera de revelar apontamentos pouco falados sobre a poetisa. Queremos que o público conheça várias Coras que, por fim, resumem a grandiosidade da escritora.”