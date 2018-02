Encantamento diário

Curiosa e observadora por natureza, Michelly Jardim, 24 anos, mergulhou em livros e artigos relacionados a jardinagem para cultivar a paixão herdada da avó. “Quando eu era criança, ela plantou um cacaureiro no quintal e eu cresci permeada por narrativas que envolviam a árvore, além de outras plantas”, relembra. Para chegar na entrada da casa onde mora, no Setor Sul, é preciso passar por um corredor verde cheio de vasos. Mesmo não precisando se preocupar com espaço, a professora defende os recipientes pela possibilidade de levar, dentro deles, um pouco da natureza para dentro de casa. As floreiras ficam em prateleiras de madeira e nelas Michelly cultiva cravos e onze horas, que se abre, diariamente, no período de maior incidência do sol.

Responsável pela manutenção do jardim, Michelly acredita que o verde envolve a casa com uma energia diferente. No local, a delicadeza da roseira amarela contrasta com a tropicalidade das bromélias e com a funcionalidade de plantas como boldo, folha-santa e arruda – todas com as raízes fincadas em vasos. “Meu jardim é desorganizado e eu gosto disso. Tenho plantas nas laterais da casa, no quintal e nas paredes. Tentei manter algumas dentro dos quartos, mas a pouca luminosidade acabou me atrapalhando. Hoje, cultivo aqui violetas, jiboias e samambaias, que são plantas que conseguem viver bem sob a sombra.”