Empresária Danila Guimarães é convidada do “Jackson Abrão Entrevista”

A empresária Danila Guimarães, que conta com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, é a convidada desta quarta-feira do programa on-line Jackson Abrão Entrevista. Danila contou ao jornalista Jackson Abrão detalhes sobre o começo de sua carreira como empresária e o que fazia antes da fama na internet. “Tenho orgulho de dizer que comecei por baixo”, diz, que antes de influenciadora digital, chegou também chegou a figurar na lista de blogueiras de moda de destaque. No começo de tudo, Danila diz que comprava roupas na Rua 25 de Março, famosa pelo comércio popular em São Paulo. Hoje, a loja que leva seu nome é sinônimo de sofisticação. Na entrevista, ela conta também que a fama nas redes sociais não foi planejada. “Não estudei para falar de um jeito, agir de outro”, revelou. O Jackson Abrão Entrevista fica disponível a partir das 10 horas, no site do POPULAR.