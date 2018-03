'Emoji' é eleito o pior filme no Framboesa de Ouro; Tom Cruise e Mel Gibson levam prêmio

A animação "Emoji: O Filme" ganhou neste sábado (3) o prêmio de pior filme de 2017 na 38° edição do Razzie, conhecido popularmente como "Framboesa de Ouro" de Hollywood.

A fundação Golden Raspberry Award anunciou que "Emoji: O Filme" liderou a lista com quatro reconhecimentos: pior filme, pior roteiro, pior diretor (Tony Leondis) e pior elenco.

O remake de "A Múmia" garantiu a Tom Cruise o prêmio de pior ator, enquanto o intérprete Tyler Perry levou o reconhecimento de pior atriz pela interpretação de uma mulher em "Boo 2! A Medea Halloween".

"Cinquenta Tons mais Escuros", segundo filme da trilogia erótica, obteve dois Razzie: pior atriz coadjuvante para Kim Basinger e prêmio de pior sequência.

Além disso, Mel Gibson foi apontado como o pior ator coadjuvante por "Pai em Dose Dupla 2".

O vídeo oficial do anúncio dos Razzie, postado no YouTube, incluiu um segmento "In Memoriam", habitualmente presente nas cerimônias para homenagear artistas falecidos, que nesta ocasião foi dedicado a personalidades do cinema acusadas de abusos sexuais como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Woody Allen, Kevin Spacey, Louis C.K. e Dustin Hoffman.

Veja a lista de premiados:

Pior filme

"Baywatch"

* "Emoji: O Filme"

"Cinquenta Tons Mais Escuros"

"A Múmia"

"Transformers: O Último Cavaleiro"

Pior ator

* Tom Cruise - "A Múmia"

Johnny Depp - "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar"

Jamie Dornan - "Cinquenta Tons Mais Escuros"

Zac Efron - "Baywatch"

Mark Wahlberg - "Pai em Dose Dupla 2" e "Transformers: O Último Cavaleiro"

Pior atriz

Katherine Heigl - "Paixão Obsessiva"

Dakota Johnson - "Cinquenta Tons Mais Escuros"

Jennifer Lawrence - "Mãe!"

* Tyler Perry - "BOO! 2: A Medea Halloween"

Emma Watson - "O Círculo"

Pior ator coadjuvante

Javier Bardem - "Mãe!" e "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar"

Russell Crowe - "A Múmia"

Josh Duhamel - "Transformers: O Último Cavaleiro"

* Mel Gibson - "Pai em Dose Dupla 2"

Anthony Hopkins - “Collide” e "Transformers: O Último Cavaleiro"

Pior atriz coadjuvante

* Kim Basinger - "Cinquenta Tons Mais Escuros"

Sofia Boutella - "A Múmia"

Laura Haddock - "Transformers: O Último Cavaleiro"

Goldie Hawn - "Viagem das Loucas"

Susan Sarandon - "Perfeita é a Mãe 2"

Pior combinação na tela

Qualquer combinação de dois personagens, dois brinquedos de sexo ou duas posições sexuais em "Cinquenta Tons Mais Escuros"

Qualquer combinação de dois seres humanos, dois robôs ou duas explosões em Transformers: "O Último Cavaleiro"

* Quaisquer dois emojis desagradáveis em "Emoji - O Filme"

Johnny Depp e sua atuação como bêbado em "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar"

Tyler Perry e seu vestido velho ou peruca usada em "BOO! 2: A Madea Halloween"

Pior remake, cópia ou sequência

"Baywatch"

"BOO 2: A Medea Halloween"

* "Cinquenta Tons Mais Escuros"

"A Múmia"

"Transformers: O Último Cavaleiro"

Pior diretor

Darren Aronofsky - "Mãe!"

Michael Bay, Transformers - "O Último Cavaleiro"

James Foley - "Cinquenta Tons Mais Escuros"

Alex Kurtzman - "A Múmia"

* Anthony (Tony) Leondis - "Emoji - O Filme"

Pior roteiro

"Baywatch"

* "Emoji - O Filme"

"Cinquenta Tons Mais Escuros"

"A Múmia"

"Transformers: O Último Cavaleiro"