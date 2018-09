Magazine Emmy Awards 2018: veja a lista dos vencedores da 70ª edição do principal prêmio da TV Daenerys e sua turma levaram a estatueta de melhor série dramática, enquanto 'The Marvelous Mrs. Maisel' ficou com melhor série cômica

Nesta segunda-feira (17), em Los Angeles, a 70ª edição do Emmy Awards, premiou as séries e programas televisivos de maior destaque no último ano. A primeira categoria da noite foi apresentada por Claire Foy e Matt Smith, protagonistas de The Crown – que foi uma das séries indicadas a Melhor Série de Drama. A segunda catego...