Magazine Embates nas pontas dos pés

Modalidade, estilo, técnica, criatividade e figurino. Quando se trata das batalhas de danças urbanas, tudo deve ser pensado milimetricamente para sair conforme o ensaiado. Nesta edição do festival, as competições voltam à grade da programação oficial do evento, com a proposta de criar contextos contemporâneos que fogem do habitual dos festivais de dança brasileiro. “...