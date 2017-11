Em vídeo, socialite chama filha de Gio Ewbank de ''macaca horrível''; assista

Vivemos em constante evolução. Todos os dias a tecnologia avança, diferente de antigamente, o que não era moda passa a ser, medicamentos são descobertos para cura de alguma doença e por aí vai. Mas em pleno século XXI, certas atitudes provam que apesar de toda evolução, o ser humano ainda mantém um pensamento arcaico sobre cor de pele, mais conhecido como preconceito.

Um exemplo disso, é um vídeo feito pela socialite Day McCarthy, no último sábado (25), chamando Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, de “macaca horrível”. Esse foi um dos comentários racistas feitos pela socialite. O vídeo foi compartilhado por vários perfis no YouTube.

Após iniciar o vídeo reclamando das críticas que recebe por sua aparência, Day ofende a garotinha dizendo que “a menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda? Aí essas mesmas pessoas vêm ao meu Instagram me criticar pela minha aparência?”.

Ao assistir ao vídeo, alguns internautas soltaram comentários repudiando a situação. “Que mulher horrível!”, disse uma pessoa e outra comentou que ela deveria estar atrás das grades.

Essa não foi a primeira vez que a socialite fez esses tipos de comentários. A filha caçula de Ticiane Pinheiro e Robertos Justus, Rafaella Justus, também foi vítima dos ataques preconceituosos de Day e chegou a ter o perfil do Instagram bloqueado devido aos comentários. Ela disse que a menina se parecia com o boneco assassino Chucky, e ainda explicou o porquê de insultar a criança: “Eu moro no Canadá e o Justus não tem cidadania canadense. Pra ele vir aqui me processar, ele teria que ter a cidadania. E outra: as leis aqui e no Brasil são diferentes. Eu achar a Rafaella Justus feia não é crime, tá? Ela é feia, tem um metro de testa, olho torto, e daí?”.