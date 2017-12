Em vídeo, Gusttavo Lima reclama de coxinha paulista: 'Vou chegar em Goiânia e bater lá na feira' 🎥

Gusttavo Lima e a coxinha: músico reclama do sabor e do preço da iguaria em aeroporto de São Paulo

Um vídeo postado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima em seu perfil no Instagram viralizou nas redes sociais nesta semana. O registro foi feito pelo músico no último domingo (3), enquanto ele aguardava um voo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Goiânia, local onde mora com a mulher, a modelo Andressa Suita, e o filho, Gabriel, de apenas 5 meses.

No registro, de cerca de 15 segundos, o cantor diz que irá comer uma coxinha de frango com requeijão em uma lanchonete do terminal aeroviário, mas reclama do preço cobrado pelo alimento. "Olha o preço dessa coxinha. Aí eu não dou conta não. Aí eu quebro", chama a atenção o cantor para o valor mostrado na prateleira: R$ 9.

Apesar do preço, o músico resolve experimentar a iguaria, mas se revolta. Em outro vídeo, ele reclama: "Coxinha fraca. Só tem massa. Quero nem saber. Vou chegar em Goiânia e vou bater lá na feira, comer um pastelzinho e um caldinho de cana. Ah, arrependimento!".

Mesmo apaixonado pela coxinha goiana, o cantor não deve ficar muito tempo em casa até o final do ano. Desta terça-feira (5) até o dia 31 de dezembro, ele tem 13 shows marcados, todos fora de Goiás.

NOVO ÁLBUM

Nesta terça, foram liberadas as vendas do novo disco do cantor, "Buteco do Gusttavo Lima Vol. 02". Com 17 faixas, o projeto foi gravado sem a presença do público, algo inédito na carreira do músico.

Vendas liberadas pessoal!! Vá até a loja mais próxima e já garante o meu novo CD e DVD Buteco do Gusttavo Lima, Vol. 02!! Perde tempo não... #GusttavoLima #ButecoDoGusttavoLima2 #BaladaMusic #SomLivre Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima) em Dez 5, 2017 às 6:06 PST

O 1° volume foi gravado em 2014, em Goiânia, e teve a participação de Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Zezé di Camargo & Luciano, Leonardo e de seu pai, Alcino.