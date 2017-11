Em tempos de polêmica em torno da nudez, transparência segue firme nas passarelas e ruas

Basta a pontinha do mamilo de uma celebridade aparecer entre decotes para a internet vir a baixo. A polêmica que gira em torno da nudez não perdoa nem os mais inocentes que, em momentos de desatenção, deixam à vista partes quase sagradas do corpo. É nesse cenário que a transparência vem conquistando adeptos e ganhando conotação política. Em várias cores, tecidos e graus de ousadia, ela invadiu vários modelos e estilos de roupa. Camisas, saias, vestidos e calças deixam à mostra pele e personalidade de quem não tem o que esconder. Até os mais tímidos aderiram à tendência, combinando blusas ou sutiãs por baixo da transparência. Nas passarelas, ela segue forte e já é aposta para 2018.

Seja com a pegada mais sensual ou romântica do tule, seja com o estilo mais esportivo ou moderno do plástico, a versatilidade da transparência é uma das grandes vantagens da tendência, encontrada, inclusive, em guarda-roupas masculinos. Ela pode ser usada em pequenas aplicações ou em peças únicas e completamente transparentes. Além disso, o estilo monocromático ou com uma paleta clássica e resumida, como nude, preto, branco e vermelho, reinam absolutos. Das combinações clássicas e bem comportadas às excêntricas e quase provocativas, a regra é única: estar em paz com o próprio corpo, exatamente como ele é.

A base monocromática e nude estão na coleção da estilista goiana Fernanda Palazzo, apresentada durante o Goiânia Fashion Week 2017 na semana passada. A intenção foi fazer referência aos diversos tons de pele e dar o aspecto mais natural possível ao resultado final. Para chegar ainda mais perto dessa interpretação, ela escolheu um tule de toque macio com um pouco de elastano. “Se engana quem acha que a transparência é coisa de passarela. As pessoas já estão usando no dia a dia, combinando com macaquinho ou body. Tudo, é claro, adaptado à realidade e ao gosto de cada um, diz. Nesses casos, a dica é investir em produções mais confortáveis, com modelagem mais folgadas, fazendo composição com blusas ou tops mais justos.

Para as composições usadas na noite, o tecido precisa ser mais firme para aceitar aplicações em brilhos, pedrarias, jogo de transparência e bordados. No caso das mais inseguras, a dica é ir aos poucos, começando com pequenos detalhes, como fendas e recortes, que deixem pontos estratégicos, como as costas ou braços, à mostra. “O ideal é começar com um vestido de alcinha com forro, depois passar para o macaquinho, para a calcinha com o top, até chegar na transparência mais ousada”, diz Fernanda.