Magazine Em sua reta final, “Vikings” apresenta uma nova guerreira ao público

Desde o episódio de número 14 da atual temporada da série Vikings, exibida no Brasil às quintas-feiras, às 22 horas, no canal pago Fox Premium 2, uma nova personagem surgiu e com força total, já se integrando com o elenco principal. A guerreira Gunnhild, vivida pela atriz islandesa Ragga Ragnars, tem não apenas impressionado nas batalhas, como conquistado o coração de alguns pe...