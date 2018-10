Magazine Em sua estreia no 'The Voice' mexicano, Anitta é alvo de pegadinha Cantora brasileira é jurada da atração

Anitta estreou como jurada no La Voz, versão mexicana do The Voice no último domingo (30) e foi vítima de uma pegadinha feita por Lele Pons, sua amiga. Lele colocou extintores de incêndio na cadeira de Anitta, que jogaram fumaça quando ela se virou. A cantora ficou surpresa e gritou vários palavrões em português - o momento foi compartilhado pelo perfil oficial do La ...