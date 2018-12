Magazine Em sua 12ª edição, Mostra Cinema e Direitos Humanos exibe 40 filmes até domingo (9) Entre os temas dos filmes estarão: questão de gênero, populações negra, indígena e LGBTQI, direito da mulher, diversidade religiosa e imigração

Este mês, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. É com foco em sua relevância e maturidade que a Mostra Cinema e Direitos Humanos chega hoje a sua 12ª edição. Até domingo (9), no Cine Cultura, serão exibidos 40 filmes que abordam diferentes assuntos que foram tema de muitas discussões, seja presencial ou pela internet, ao longo do ano: da q...