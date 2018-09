Magazine Em seu novo disco, Ser Tão, Moraes Moreira reforça aproximação com a literatura de cordel O mais recente trabalho do músico tornou-se, assim, um projeto pessoal e intransferível

A aproximação de Moraes Moreira com a literatura de cordel - e tudo que envolve esse universo - não vem de hoje. Remonta à sua infância, no interior na Bahia, e também a anos mais recentes, quando o músico começou a levá-lo para sua própria obra. Apareceu de forma discreta em seu disco A Revolta dos Ritmos, de 2012, mas se fortaleceu agora, no álbum Ser Tão, co...