Magazine Em seu novo disco, Gilberto Gil fala sobre política, redes sociais, velhice e família Na obra, o cantor toca em questões íntimas em versos musicados, como filhos, velhice, finitude e saúde

De antemão, Gilberto Gil avisa: “Enquanto os ratos roem o poder, os corações da multidão aos prantos, alguns sugerem que eu saia no grito, outros, que eu me quede quieto e mudo. E eis que alguém me pede: encarne o mito”. Em seu mais novo disco, Ok Ok Ok, o baiano, como não poderia deixar de ser, esbraveja sobre questões políticas, fala sobre a família e discorre s...