Magazine Em seu dia, crianças dizem aos leitores do POPULAR o que esperam do próximo governador de Goiás O recado, que desde domingo tem no governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) o destinatário final, é dado em tom de alerta

Por conta da idade eles ainda não votam. Mas têm, na ponta da língua, as características do candidato ideal. Ele precisa ser honesto e preocupado com a educação e com a cultura. Também tem de estar disposto a trabalhar em prol dos necessitados, a se engajar com o meio ambiente e a não deixar a peteca cair quando os assuntos forem saúde e segurança. No mundo do...