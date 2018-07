Magazine Em quatro noites Confira a programação Festival Ouve, dividida por temas:

Noite dos goianos No Castelinho, coreto grafitado do Lago das Rosas, o grupo Dom Casamata solta a voz. Em uma segunda parte, o compositor Carlos Brandão leva seu violão para o Mercado Popular da 74, numa tarde chuvosa em véspera de carnaval. O Festival Ouve homenageia, hoje, as produções goianas do cinema e da música em sua noite de estreia com exibiçã...