Magazine Em primeira mão: Música no Câmpus homenageia música goiana em nova edição Os cantores TomChris, Maria Eugênia e Pádua vão apresentar o show Três Cantos na próxima edição

Após trazer shows de artistas como Elba Ramalho e Cordel do Fogo Encantado nas edições recentes, o projeto Música no Câmpus realizada uma grande homenagem para a música feita em Goiás. Os cantores TomChris, Maria Eugênia e Pádua vão apresentar o show Três Cantos na próxima edição do projeto marcado para 14 de novembro, às 20h30, no Centro de Cultura e Eventos Ricardo F...