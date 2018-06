Magazine Em premiação, Jenna Ortega manda recado para Melania Trump A atriz usou casaco com a frase "Eu me importo e você também deveria"

Uma das principais notícias dessa semana foi sobre a separação de crianças e seus pais que tentavam imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. E a crise imigratória continua rendendo protestos até mesmo em Hollywood. Jenna Ortega usou no tapete vermelho do Radio Disney Music Awards, nesta sexta, 22, uma jaqueta com a frase: "Eu me importo e você também deveria". ...