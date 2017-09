Em Pirenópolis, Festival Internacional aborda cozinha dos refugiados e ganha contornos políticos

O Brasil foi o país escolhido por Yasmim e Ammar Nabout para iniciar nova vida. Eles fugiram da guerra na Síria e desde que chegaram à Brasília vivem da culinária árabe, apresentada ao público em pratos servidos no restaurante Damascus. Histórias como a do casal refugiado inspiraram o 8º Festival Internacional de Cinema, Alimentação e Cultural Local (Slow Filme), que ocorre de hoje até domingo em Pirenópolis.

Neste ano, o evento leva ao Cine Pireneus 20 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens que abordam as diásporas contemporâneas e a transculturação por meio de histórias contadas com elementos gastronômicos. A entrada é gratuita e a programação traz ainda palestras com chefs refugiados e com a representante do projeto Comida de (I)migrante, Maria Conceição Oliveira, que fala sobre a conexão da comida com cozinheiros que chegam ao Brasil de outras partes do mundo. É a primeira vez que o evento tem contornos políticos.

A ideia é mostrar como a culinária é determinante para a formação da identidade de cada lugar e como pode estreitar os laços entre culturas. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), entre 2010 e 2016, o número de expatriados reconhecidos no Brasil aumentou 12%, chegando a 9.552 pessoas de 82 nacionalidades.

De acordo com o curador do Slow Filme, Sérgio Moriconi, um dos destaques da programação do evento é o documentário brasileiro Walachai (2013), de Rejane Zilles, que abre o festival hoje às 19 horas. O título é o nome de um povoado do município de Morro Reuter, no Sul do País e formado por descendentes de imigrantes alemães. Na comunidade os moradores falam alemão, se identificam como brasileiros e se alimentam de culinária mista.

Sérgio explica que o festival quer também reforçar a importância do respeito à diversidade. No longa australiano Faça Homus, Não Faça Guerra (2012), o diretor Trevor Graham aborda os conflitos no Oriente Médio contando a história de amor entre moradores de Beirute, Tel Aviv, Jerusalém e Nova York e o homus - pasta de grão-de-bico, taíne, azeite, suco de limão, sal e alho.

conscientização

O Slow Filme também dá continuidade à parceria com o projeto americano O Prato Perene, dedicado à produção cinematográfica ligada a alimentação socialmente responsável e sustentável. A iniciativa nasceu de curtas elaborado pelo chef e ativista Daniel Klein e a cineasta Mirra Fine. Os filmes fecham o festival, apresentados em sessão única às 18h30 de domingo.

O curador Sérgio Moriconi afirma que o projeto de Klein e Mirra representa bem a 8ª edição do festival. “O que a iniciativa prega é que as culturas locais devem produzir seus próprios alimentos. Além de proporcionar alimentação mais saudável, essa fabricação dinamiza a economia e reafirma a identidade locais.”

Abordando essa identificação, no francês A Horta do Meu Avô (2016), o diretor Martin Esposito conta sua própria história pessoal no objetivo de contribuir para o debate. Integrante da geração fast food, ele se conscientiza do valor da natureza quando seu avô lhe transmite ensinamentos falando de suas raízes e dos segredos da horta que cultiva.

SERVIÇO

8º Festival Internacional de Cinema, Alinentação e Cultural Local (Slow Filme

Local: De hoje até domingo

Local: Cine Pireneus - Rua Direita, s/n, Centro, Pirenópolis

Entrada gratuita

informações: (61) 3443-8891 / 3242-9805

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA

19h – Walachai

SEXTA-FEIRA

15h30 – Dois tomates e dois destinos / A hora do meu avô

17h – Tudo sobre o assado

19h – Faça homus, não faça guerra

SÁBADO

14h45 – Vovó com recheio / Quando a Itália comida em branco e preto

15h15 – Senhor Maionese

17h30 – Sagardoa Bidegile

19h – Pelos Caminhos da Turquia

DOMINGO

15h – Em busca de sentido

17h – Café um dedo de prosa

18h30 – O Prato Perene – exibição dos curtas Uma história de massa, Faces da Turquia, Os fornos de Cappoquin, Santuário animal e Pequeno Rabanete