Em novo livro, Luiza Romão revisita a história do Brasil sob ótica de um útero

“Que Sangria se torne luta”, escreve, em uma das dedicatórias a uma leitora, a poeta Luiza Romão. A paulista, que esteve na cidade nesta semana, participou de um debate sobre o livro Sangria, que lançou por meio de uma campanha de financiamento coletivo, em outubro passado, com o qual revisita a história do Brasil sob a ótica de um útero. Formada por 28 poemas, fazendo referência ao ciclo menstrual, a publicação bilíngue, do Selo Do Burro, foi escolhida pelo projeto Leia Mulheres para abrir os trabalhos de 2018. Segundo a autora, a intenção é mostrar como a colonização, a exploração e a repressão construíram os sentidos do feminino de maneira silenciada, assim como subjugaram a voz e violentaram o corpo da mulher.

Cada poema vem acompanhado de uma imagem que retrata partes do corpo feminino. Os registros do fotógrafo Sérgio Silva receberam intervenções feitas pela própria Luiza. A poeta costurou cada uma das fotos com materiais metálicos e cordões vermelhos para denunciar o silenciamento histórico das mulheres e colocar, oficialmente, a obra na contramão de um moralismo que teima em naturalizar o assédio, a violência e a desigualdade de gênero. O cenário político-econômico também é tema recorrente na obra da escritora paulista, que aponta como o pensamento patriarcal interferiu tanto nos ciclos econômicos coloniais (da borracha, do café, e do ouro) quanto nos ciclos biológicos do útero (ovulação, menstruação, concepção).

Dividido em seis capítulos - genealogia, descobrimento, tensão pré-menstrual, corte, ovulação e menstruação - Sangria também foi inserido em uma websérie e cada um dos poemas foi encenado, de forma performática, por mulheres de diferentes áreas da cena artística, o que tornou o trabalho coletivo e abriu espaço para novas linguagens e diferentes experiências de opressão. Ao longo do livro, Luiza trata de temas como aborto, misoginia, a independência do Brasil colônia e o processo impeachment, em uma mistura de experiências pessoais e episódios históricos. Ao final dos 28 dias, o País que poderia gerar frutos saudáveis se vê, assim como o seu povo, em uma gestação impossível. Em sua passagem por Goiânia a poeta, que também é atriz e performer, conversou com O POPULAR. Confira os principais trechos abaixo.