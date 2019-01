Magazine 'Em menos de 40 minutos a música estava pronta', afirma compositor de 'Jenifer', hit do verão Canção, sucesso na voz do cantor Gabriel Diniz, tem raízes em Goiânia e surgiu de zoeira entre amigos

Quando saiu de Uberaba, no Oeste mineiro, no fim de 2017, para viver de música em Goiânia, o cantor Leonardo Sousa, de 23 anos, não pensava que teria seu nome associado a um dos principais hits do País em tão pouco tempo. Juntamente com outros sete amigos, ele trabalhou na composição da letra e da melodia de "Jenifer", música inicialmente pensada para o sertanejo, mas q...