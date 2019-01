Magazine Em lua de mel, Alok se machuca e mostra pé engessado Artista se contundiu quando praticava wakeboard nas Ilhas Maldivas

Recém-casado, Alok se machucou durante a lua de mel quando praticava wakeboard nas Ilhas Maldivas. Nos stories do Instagram, ele publicou fotos em que aparece com o pé esquerdo engessado e de muleta. "Ainda bem que tenho uma médica para cuidar de mim", escreveu o DJ em uma imagem, ao lado da mulher, Romana Novais. O acidente aconteceu no último sábado, 19, e ...