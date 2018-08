Magazine Em Goiânia, Leonardo passa por cirurgia nos olhos e brinca: 'Raiva de ficar 8 dias sem beber' Antes do procedimento ele postou uma foto no Instagram e fez uma brincadeira sobre a situação

O cantor Leonardo, 55 anos, passou por uma cirurgia nos olhos na manhã desta terça-feira (21), no Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos (CBCO), no Setor Bueno, em Goiânia. Ele estava acompanhado da mulher, a jornalista Poliana Rocha. Antes do procedimento, mas já com roupas de hospital, o sertanejo postou uma foto no Instagram e brincou, tranquilizando os fãs. “...