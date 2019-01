Magazine Em Goiânia, Iatã Cannabrava participa do Projeto F5 e promove palestra sobre fotografia Fotógrafo estará na capital pela primeira vez e comenta sobre fotografia contemporânea em tempos digitais

Todo dia, 300 milhões de imagens são postadas no Facebook, o que perfaz um total de 109 bilhões de fotos publicadas na rede social em um ano. Já no Instagram, são 40 milhões de fotografias compartilhadas diariamente, e no Flickr, 518 milhões ao ano. Em um cenário em que mil imagens dizem mais que uma palavra, qual o papel do profissional da fotografia? Para o paul...