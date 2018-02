Em evidência

Les Revenants

Em francês, a série chegou a ter uma versão filmada nos EUA, rebatizada de The Returned (algo como “Aqueles que Voltaram”), mas caiu mesmo nas graças do público em sua versão original. Baseada em livro, conta a história de uma pequena cidade que inexplicavelmente começa receber pessoas que morreram há muito, simplesmente com se estivessem voltando de uma viagem.

Club de Cuervos

Outra produção da Netflix, a série mexicana gira em torno da disputa de dois irmãos pela administração de um clube de futebol. Em tom de comédia, com roteiro ágil, em nada se parece com os dramalhões novelescos que se tornaram velhos conhecidos dos brasileiros.

Dark

Sucesso entre os seriemaníacos em 2017, a série falada em alemão já chegou a ser classificada como uma espécie de De Volta Para o Futuro mais soturna, por falar de viagens no tempo. Com o sucesso, a produção (original da Netflix) já tem segunda temporada confirmada.

Mushishi

Falada em japonês, a série dispensa o live action e investe na animação, já que é baseada em mangás. Também disponível na Netflix, conta a história de um homem que entende que os seres vivos estão no meio de uma fronteira entre o natural e o espiritual. Se passa no Japão medieval e é muito elogiada pela crítica especializada.