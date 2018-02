Em entrevista ao Fantástico, Gusttavo Lima explica declaração polêmica

Foi ao ar nesse domingo (25) no Fantástico uma entrevista com Gusttavo Lima, em que o cantor fala sobre sua família e carreira. A participação do artista no programa foi gravada antes de um post polêmico feito por ele no Instagram.

Gusttavo postou, na última quinta-feira (22), um vídeo em um estande de tiro, nos Estados Unidos, e escreveu que no Brasil só cidadãos de bem estão desarmados. No texto, o cantor pediu também a revogação o Estatuto do Desarmamento e marcou o deputado federal Jair Bolsonaro.

Com a grande repercussão, o Fantástico gravou um novo vídeo com o cantor, que foi ao ar logo após a primeira entrevista. “Não sou a favor, de forma alguma, de que o cidadão tenha arma para se defender sem nenhum critério, sem nenhum rigor”, disse o artista. Gusttavo também afirmou que é a favor do porte de armas para pessoas coerentes, sem passagens pela polícia e sem antecedentes criminais.