Magazine Em documentário, André D’Elia retrata Chapada dos Veadeiros e o risco de extinção do Cerrado Obra foi vencedora do Prêmio do Público de Melhor Filme na 7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental 2018 e será destaque da programação semanal do Cine Cultura

Em 2017, depois de ser atingido pelo maior incêndio de sua história, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ganhou os noticiários. Desde muito antes o cineasta, e ativista, André D’Elia já acompanhava, mesmo de forma relativamente rasa, as transformações do local, mantendo os olhos atentos a degradação do Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul. O en...