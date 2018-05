Magazine Em desfile, Miss Goiás chama atenção dos internautas por um detalhe curioso Giovanna Veríssimo não levou o título de Miss Brasil, mas caiu no gosto do povo

A Miss Goiás, Giovanna Veríssimo, perdeu para a amazonense Mayra Dias o título de Miss Brasil 2018, que foi realizado na noite de sábado (26), mas ganhou muito destaque na internet e nas redes sociais. Os internautas estão chocados com a perna da goiana. Durante o desfile de traje de banho, as pernas bem definidas da Miss Goiás chamaram a atenção do público. ...