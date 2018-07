Magazine Em coletânea de poemas para crianças, Fabrício Corsaletti relembra infância Autor relembra a própria infância e brinca com situações cotidianas em histórias lúdicas e delicadas em seu novo livro: pela Companhia das Letras

“Cavalo é um bicho enigmático. O que será que ele quer com aqueles olhos de homem e de mulher?” A indagação em poema é uma das muitas que Fabrício Corsaletti faz ao recordar a própria infância em seu novo trabalho, pela Companhia das Letras. O livro para os pequenos transborda e não há pais, tios ou avós que fiquem imunes às rimas do paulista. Em Poemas com Ma...