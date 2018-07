Magazine Em clima praiano, Matheus & Kauan fazem show em Goiânia Nas areias do Deu Praia, os irmãos goianos prometem um repertório repleto de hits

A dupla sertaneja Matheus & Kauan volta a se apresentar em Goiânia no próximo domingo (29), no Deu Praia. Apostando na mistura de gêneros e parcerias, a dupla do interior de Goiás se consagrou como a dupla sertaneja mais tocada do Spotify em 2017. Na estrada desde 2010, eles viram a carreira deslanchar em 2015, com a música “Que Sorte a Nossa". “Quando começa...