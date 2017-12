Em clima de réveillon, Anitta apresenta show em Goiânia

A cantora Anitta apresenta um grande show durante a festa Ensaio dos Esquecidos, na noite desta sexta-feira (22), no Império Boullevard, no setor Santa Genoveva, em Goiânia.

A carioca está bombando com sua nova música "Vai Malandra", além de trabalhos como "Switch", seu primeiro single em inglês, uma colaboração com a rapper australiana Iggy Azalea e "Paradinha”, single em português e espanhol, lançado em maio deste ano, ficando entre as músicas mais cantadas de 2017.

As parcerias ainda contam com sucessos como “Sua Cara”, junto com a cantora Pabllo Vittar e o grupo americano Major Lazer, que ficou entre as 100 mais tocadas no Spotify mundial este ano e alcançou mais de 1 milhão de curtidas em apenas cinco horas.

Com o DJ sueco Alesso, Anitta lançou "Is That For Me", que faz parte do projeto da cantora intitulado CheckMate, no qual ela lançará uma nova canção por mês. Em novembro, Anitta lançou Dowtown, com a participação do cantor colombiano de reggaeton J. Balvin.

No Brasil, os destaques ficam por conta de “Loka”, da dupla feminina Simone & Simaria e"Você Partiu Meu Coração", com Nego do Borel, também conhecida na voz de Wesley Safadão.

Programação

Além da cantora Anitta, a festa contará com atrações como a banda Entre para Brisas (EPB) e Dj’s locais.

A decoração do espaço será inspirada no amor, alegria e ritmos de Salvador (BA)



Serviço

Onde: Império Boullevard

Endereço: Rua da Lavoura, 13 - Qd 58, Lt 11 - Santa Genoveva

Horário: 22 horas

Ingressos: R$ 160,00 e R$ 80,00 (meia) – 2º lote



Vendas: Lojas Scamboo

Goiânia: Shopping Flamboyant, Goiânia Shopping, Buriti Shopping e Passeio das Águas

Anápolis: Brasil Park Shopping

Brasília: Park Shopping e Taguatinga Shopping



Ingressos Online: www.meubilhete.com.br