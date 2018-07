Magazine Em cerimônia discreta, príncipe Louis é batizado em Londres Família real compartilhou as imagens em sua contas nas redes sociais

O Príncipe Louis foi batizado nesta segunda-feira, 9, na Capela Real do Palácio St. James, no centro de Londres. Discreta e pequena, a cerimônia foi realizada pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby. Por conta da intensa agenda de compromissos, a bisavó de Louis, a rainha Elizabeth, não compareceu à cerimônia. Afastado dos compromissos oficiais por co...