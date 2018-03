Em busca de um vilão

Assim como acontece com filmes e videogames violentos, esportes como o airsoft são comumente acusados de estimular a violência e a fetichização das armas. Os praticantes defendem que ele é apenas uma possibilidade real para quem aprecia atividades militares e quer fazer um esporte saudável e seguro. Em Goiânia, nos últimos meses, alguns shoppings centers começaram a receber franquias de airsoft com estandes de tiro e sala de progressão tática e de duelo.

Apostando na popularidade do segmento, o empresário Anderson Macena, de 33 anos abriu uma loja de 460 metros quadrados no Goiânia Shopping. Mais de 75% do público têm até 45 anos, mas a faixa etária vai de crianças de 6 anos a idosos. Até os 12 anos, é necessário estar acompanhado dos pais para poder brincar com os tiros de ar comprimido. “É inegável o sucesso do airsoft em Goiânia. Somos hoje a franquia número 1 do País em público e faturamento”, conta. O sucesso o incentivou a abrir uma outra franquia em Mato Grosso.

Em nenhum dos espaços há troca de tiros entre pessoas. Os jogos são sempre entre os consumidores e alvos de papel ou metal. Na modalidade duelo, por exemplo, os competidores disputam quem acerta mais objetos em menor tempo. “Não acredito que a prática estimula comportamentos violentos, nem mesmo nos mais jovens. Por aqui, você nunca vai ouvir palavras como atirar ou matar. A loja tem uma postura teatral, de testar a mira e conta com instrutores especializados para orientar os praticantes”, diz.