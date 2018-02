Em busca de circulação

A maior dificuldade dos novos escritores e editoras está, de acordo com o editor João Varella, da Lote 42 Editora, na distribuição e circulação do material criado. O profissional participa da programação da E-Cêntrica, num curso de Projeto Editorial para aqueles que querem desenvolver algum livro ou material impresso. De acordo com ele, as possibilidades das artes gráficas são múltiplas, num mercado criativo que tende a crescer com projetos arrojados que mesclam literatura e design.

“Muitas pequenas editoras e autores têm dificuldades em espalhar e circular a sua proposta literária. É sempre um desafio o livro chegar até a mão dos leitores num País tão grande como o nosso”, reflete o editor, que enxerga nas feiras uma forma de circulação e de interação entre os novos produtores de livros. “São várias as feiras que fazem com que estes conteúdos circulem e avancem sob diferentes olhares e questões”, reitera.