Magazine Em busca da rainha perdida

Uma das manifestações populares mais tradicionais do Encontro de Culturas, a Caçada da Rainha de Colinas do Sul relembra a libertação dos escravos e revive a fuga da princesa Isabel por medo das reações de seu pai que retornava de Portugal, de acordo com a Secretaria de Turismo do município de Colinas do Sul. Em homenagem à padroeira Nossa Senhora do Rosário e envolta p...