Magazine Em apoio a Claudia Leitte, personalidades adotam hashtag #ChegaDeAssédio Hashtag já foi utilizada em quase 50 mil publicações no Instagram

Poucos dias após a polêmica envolvendo Claudia Leitte e Silvio Santos no Teleton 2018, diversas personalidades adotaram a hashtag #ChegaDeAssédio em apoio à cantora, que teve um abraço negado pelo dono da SBT com a justificativa de "ficar excitado". Claudia já havia se manifestado em sua conta no Instagram, na última segunda-feira, 12, e o marido dela também a apo...