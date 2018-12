Magazine Em 'A Pé Ele não Vai Longe', Joaquin Phoenix dá vida ao cartunista John Callahan O artista ficou tetraplégico e tornou-se alcoólatra, fez suas obras conhecidas por abordar o lado mais sombrio da natureza humana

Ofensivo e hilário. Os dois adjetivos são os mais comuns para descrever a vida e a arte do cartunista americano John Callahan (1951-2010). Foi nesse espírito também que nasceu o título da cinebiografia do artista, A Pé Ele não Vai Longe. O título do longa, dirigido por Gus Van Sant e com Joaquin Phoenix como protagonista, refere-se à legenda cômica de um dos desenhos de ...