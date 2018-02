Em 2010, 'Os Simpsons' previu medalha de ouro dos Estados Unidos no curling

Os Estados Unidos ganharam uma medalha de ouro inédita ao derrotar a Suécia na final do curling masculino durante as Olimpíadas de Inverno, no último sábado, 24. Quem já sabia que isso ia acontecer? Os Simpsons.



Em um episódio da 21ª primeira temporada da longeva animação, que foi ao ar em 2010, a série criada por Matt Groening previu que os EUA iriam ganhar uma medalha no curling durante as Olimpíadas e acertaram até mesmo que seria contra a Suécia na final.



Rob LaZebnik, produtor executivo da série e que escreveu o episódio em questão, deu os parabéns ao time de curling norte-americano. "Parabéns ao time masculino pelo ouro! Apesar que não é a primeira vez que os Estados Unidos derrotam a Suécia, Marge e Homer fizeram isso há oito anos", escreveu no Twitter.

Congrats to @USACurling2018 on their gold! Not the first time the US beat Sweden, though. Marge and Homer did it eight years ago.https://t.co/HLAHXDBhgh