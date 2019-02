Magazine Em época de calor, cuidado com os pets deve ser reforçado Animais domésticos também sofrem com altas temperaturas que tomam conta do País. É preciso cuidados especiais para amenizar efeitos do verão

É a hora mais feliz do dia. Com direito a óculos escuros e capacete de motociclista, a cadela Layka, uma sapeca golden retriever, de 6 anos, sobe no triciclo de sua dona, a comerciante Cleres Bisol, de 54 anos, para dar uma voltinha e curtir o vento na cara. O passeio é uma das maneiras encontradas para amenizar o calorão que tem feito em Goiás nos últimos dias...