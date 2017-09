Em época de baixa umidade do ar, tratar os cabelos requer mais atenção para evitar danos

Opacidade, aspereza e ressecamento. Esses são alguns dos aspectos que o cabelo adquire no tempo seco. Para manter os fios hidratados, os cuidados precisam ser redobrados nesta época do ano. As alterações capilares são visíveis e variam de pessoa para pessoa, mas para as mulheres com cabelo crespo, cacheado ou com química esse efeito é ainda maior.

Que o diga a blogueira Thâmara Ribeiro, 21 anos. Dona de um cabelo afro, assumido recentemente após passar por um processo de transição capilar, ela afirma sentir o cabelo mais áspero e pedindo por hidratação nesta época do ano. “Óleos são meus melhores amigos no inverno. Uso antes da finalização e passo a noite também para umedecer”, conta. A blogueira sentiu que seus fios ficaram mais grossos depois que os coloriu de loiro e recomenda a hidratação sempre.

O ambiente seco rouba a umidade natural dos fios, por isso a textura fica mais ressecada. Essa é a hora de usar e abusar de hidratantes capilares. Eles são os responsáveis por fechar a cutícula dos cabelos e funcionam como barreira contra a evaporação da água. O primeiro passo para cuidar dos cabelos é deixar a preguiça de lado e começar o processo. A boa notícia é que tem crescido no mercado produtos especiais para manter a hidratação das madeixas em dia.

Para quem não quer gastar muito, o cabeleireiro Inácio de Araújo indica produtos naturais que não danifiquem o couro cabeludo. A mistura da banana natural amassada e coada com algum creme para cabelo, por exemplo, diminui o frizz, aponta. Ele também defende a adoção de uma rotina. “Não ter um cronograma capilar faz com que os fios fiquem desidratados. O interessante é a pessoa reconhecer o tipo de cabelo que tem para sempre hidratá-lo”, ensina.

Química

Não é difícil encontrar mulheres que já tenham feito alguma química no cabelo. Hoje grande parte delas não possui as madeixas totalmente naturais, seja por processos de alisamento ou coloração. Nesta época do ano tudo resseca, inclusive o cabelo, por isso é essencial a reposição das proteínas, principalmente para mulheres com química nos fios, que abre as cutículas e causa perda de pigmento. A raiz fica mais oleosa e as pontas mais secas.

Hidratações e nutrição ajudam a equalizar o PH do couro cabeludo. Foi o caminho adotado pela arquiteta Shandra Regina, 27. Ela já teve o cabelo de várias cores, de loiro a azul. Atualmente o mantém vermelho, além de fazer progressiva de três em três meses.

“De todas as cores, o vermelho é que tem dado mais trabalho”, diz Shandra. A dedicação com o cronograma capilar tem ajudado a manter a hidratação, mas na época de baixa umidade ela ainda sente pontas mais quebradiças e secas e por isso precisa redobrar os cuidados.

Seus cabelos agradecem

Confira dicas de especialistas para manter as madeixas bem cuidadas no tempo seco

● Beba muita água para auxiliar na hidratação do cabelo

● Mantenha um cronograma capilar

● Hidrate os fios semanalmente

● Não lave em água quente

● Deixe os cabelos secarem naturalmente

● Busque usar produtos naturais

● Pense em adotar o BB Cream capilar

● Diminua sempre que possível o uso de chapinha, secador e babyliss

Questão de estilo de vida

A textura que o cabelo adquire quando a umidade está baixa é influenciado por vários fatores. De acordo com gerente de cuidados pessoais do Boticário, Mirele Martinez, que trabalhou recentemente em produtos para cabelos cacheados, cada pessoa tem necessidades diferentes para proteger os fios. “O clima não é o único responsável. O estilo de vida que a pessoa leva também é. Por isso, a necessidade de hidratação”, ressalta. Mirele afirma ainda que o excesso de sol danifica a estrutura do cabelo, mas que para isso existem produtos que também selam os fios e protegem contra os raios solares.