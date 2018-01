Elza Soares prepara disco para suceder A Mulher do Fim do Mundo

“Eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim. Até o fim eu vou cantar. Eu quero cantar. Eu quero é cantar. Eu vou cantar até o fim”. Os acompanhamentos em violino se vão. Resta a voz e o dedilhar da guitarra. A voz, enfim, silencia seu canto. Seu pedido. Um último, talvez. Chega ao fim A Mulher do Fim do Mundo, segunda faixa do álbum de 2015, escolhido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte como o disco do ano e selecionado pelo Grammy Latino como melhor trabalho da MPB.

O canto que encerra a canção veio no improviso. Uma artista, na época à beira dos 80 anos de uma vida intensamente vivida, sofrida e gozada, a cantar o fim. Fim dela? Do mundo? É bonito. Genuíno. Corta como uma lâmina cega, estraçalhando o que vê pela frente. Elza, com A Mulher do Fim do Mundo, lançava o primeiro álbum de músicas inéditas de toda a carreira. Tratava-se de um “presente”, como diz Guilherme Kastrup, produtor que orquestrou toda uma reunião de novos músicos da cena brasileira.

A artista carioca, hoje aos 80 anos (seu aniversário é 23 de junho), assumiu a persona dessa mulher a testemunhar o fim do mundo. O disco, mergulhado nas profundezas do samba, num ambiente escuro, sombrio, é o que pode ser chamado de samba-punk e se transforma na trilha sonora desse apocalipse. Como se o mundo estivesse em cacos, em chamas e entulhos. Resta, apenas, Elza, eterna, uma highlander, a cantar até o fim dos tempos, tão próximo.

A partir dessa cena, começa a nascer Deus É Mulher, o sucessor de A Mulher do Fim do Mundo, o novo trabalho de Elza, dessa vez lançado pela gravadora Deck, com quem a artista acaba de assinar contrato. “Penso que este título traz a ideia da continuidade de A Mulher do Fim do Mundo”, escreve Elza, à reportagem. A artista preferiu responder às questões por escrito, à mão. Seu empresário transcreveu as respostas e enviou por e-mail de volta. “O disco anterior denunciava as mazelas e o caos do mundo. O novo trabalho sugere o nascimento de uma nova era, conduzida pela energia feminina”, explica ela.

Lançamento

Novamente, o comandante dessa nova jornada musical de Elza Soares é Kastrup, produtor do álbum, cuja direção artística é assinada por Rômulo Fróes. Dinucci, Cabral e Campos também assumem as funções de coprodutores do trabalho, cujo lançamento será realizado ainda neste primeiro semestre. As bases foram gravadas no Red Bull Studio. Atualmente, os músicos trabalham na “cobertura” das canções. Na sequência, as vozes serão gravadas no estúdio Tambor, no Rio.

O álbum vem sendo erguido desde setembro, quando Kastrup passou a se comunicar com possíveis compositores e reunir material inédito para o disco. Dessas canções – por volta de 60 músicas recebidas, normalmente registradas em voz e violão –, 20 foram selecionadas e levadas para Elza, para o corte final. Ficaram com oito delas, chegaram mais três. Deus É Mulher, a princípio, terá 11 músicas. São canções assinadas por nomes como Tulipa Ruiz, Alice Coutinho (que compôs A Mulher do Fim do Mundo com Fróes), Mariá Portugal, entre outros.

O título de Deus É Mulher deriva da canção de Deus Há de Ser, música de Pedro Luís (d’E a Parede), canção trazia pela própria Elza. “Cara, foi essa música que me fez repensar no título deste disco”, explica. “Quando o Pedro Luiz cantarolou a música em meu ouvido, eu fiquei louca! Quando ele me mandou a música não tinha dúvida que essa música entraria no disco... Lógico!”, completa.

Elza viveu e venceu as batalhas das mais duras ao longo da vida – reergueu-se de todas. “Ela é uma fênix”, brinca Kastrup. Ao cantar Maria de Vila Matilde, fundamentou um grito de basta contra a violência doméstica, algo vivido por ela. “Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim”, canta ela, em música assinada por Douglas Germano. “Foi importante trazer esse assunto para o nosso dia a dia”, escreve ela. “Vivi o que canto hoje. Vou lutar até o fim pela mulher e também pelo negro e pelos gays! São minhas bandeiras. Precisamos mudar o mundo urgentemente!”, conclui. Como alguém com uma missão, Elza não pensa no fim cantarolado em A Mulher do Fim do Mundo. “Estou muito mais preocupada com o presente”, diz. “Eu sou o agora!”