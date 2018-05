Magazine Elton John vai cantar no casamento de Harry e Meghan, afirma site No entanto, ainda não se sabe se o artista se apresentará na cerimônia, na capela de St. George, ou na recepção durante a noite

Elton John subirá ao palco no casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle no próximo sábado, 19, segundo o site TMZ. A escolha soa apropriada, uma vez que o cantor tem um relacionamento conhecido com a família real. A informação foi confirmada ao site por pessoas próximas ao cantor britânico. Ainda não se sabe se Elton John se apresentará na cerimônia, na cap...