Elixir da saúde: Kombucha conquista adeptos da alimentação orgânica e natural

Ele não sai da lista dos pedidos de camarim de estrelas internacionais, ganhou a fama de elixir da saúde e se consolidou como a bebida fit do ano. O nome é meio estranho - kombucha (a pronúncia é kom-bu-tchá) -, mas a cada dia o chá milenar, bastante consumido na culinária oriental, ganha adeptos, em especial aqueles que buscam uma alimentação orgânica, natural e saudável. O consumo por celebridades como Gwyneth Paltrow, Madonna e Halle Berry deu uma força na divulgação da bebida.

O kombucha é basicamente um chá verde ou preto fermentado. O produto naturalmente gaseificado lembra um refrigerante, mas é livre de conservantes. Quem consome garante que ele fortalece a imunidade e facilita a digestão. “Estou em plena menopausa e, após começar a consumir a bebida, senti melhora na minha disposição e no sistema imunológico. Tive uma resposta muito boa”, conta a terapeuta ayurveda Simone Garuda, 51 anos. Quem apresentou a bebida para Simone foi a filha, a fotógrafa Rafaella Costa, de 31 anos.

A bebida tem uma particularidade interessante. Ela pode ser feita em casa. O primeiro passo é conseguir um doador ou comprar uma colônia de bactérias e leveduras chamada scoby (sigla em inglês para “colônia simbiótica de bactérias e fungos) - ou “mãe kombucha”. É essa colônia de microorganismos, que parece uma placa de gel viscosa, que é responsável por fermentar o chá e acrescentar a ele o alardeado potencial probiótico. Há grupos de doação de scoby no Facebook, em blogs e até mesmo em algumas lojas de produtos naturais.

“Percebi que na garrafa que minha filha tinha trazido estava prosperando um filhotinho e dei início à produção”, conta Simone, que se animou tanto com os benefícios da bebida que hoje, ao lado da filha, comercializa o produto. Além de fazer venda direta, elas abastecem lojas de produtos naturais de Goiânia e Brasília. A demanda pelo “refrigerante do bem” só cresce. O movimento segue o que acontece na Europa e Estado Unidos, onde a produção passou de artesanal para escala industrial.

No Brasil, ainda reina a produção caseira e os consumidores da bebida acabam se ajudando, em especial na doação da “mãe kombucha”. Como a colônia cresce, as pessoas oferecem parte do produto para quem quiser produzir seu próprio produto. Uma dica importante é sempre usá-la e alimentá-la (no chá com açúcar), se não, ela morre. Como trata-se de uma fermentação natural, variações de cor, sabor e odor podem acontecer. Nas lojas de produtos naturais, é possível encontrar a bebida em sabores como abacaxi com gengibre, hibisco com maçã e canela e uva verde.