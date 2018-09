Magazine Eliana aparece na Globo e é 'tietada' por funcionários da emissora Apresentadora do SBT participou de gravação do programa de Tatá Werneck

Eliana tem 30 anos de carreira. Com uma situação sólida no SBT, causou surpresa ao aparecer nos corredores da TV Globo nesta quinta-feira, 13. A apresentadora participou de gravação do programa Lady Night, talk show de Tatá Werneck, no Multishow. Visualizar esta foto no Instagram. ...