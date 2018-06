Magazine 'Eles traírem é normal, agora, eu traí-los virou uma grande questão', desabafa Deborah Secco Durante gravação do programa de entrevista global, atriz afirmou que foi traída por todos os ex-namorados

A atriz Deborah Secco deu novas declarações a respeito de traições em seus relacionamentos passados em entrevista ao Conversa com Bial que foi ao ar na quinta-feira, 21. Desta vez, porém, ela garantiu que também sofreu com a infidelidade. "É muito triste eu assumir isso perante vocês, mas é verdade. Eu não tinha força pra me livrar da relação, mas não fa...