Magazine Eles na luta pela igualdade

O publicitário Rafael Escobar, 28 anos, precisou de tempo para entender que o machismo estava enraizado em todos os lugares e pessoas. A virada da chave veio com a entrada na universidade onde ele ouviu, pela primeira vez com clareza, sobre feminismo. “Eu me vi inserido em um ambiente mais plural e extremamente libertário. O contato com professoras que já eram engajadas ...