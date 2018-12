Magazine Elenco de 'Friends' fatura US$ 20 milhões por ano com reprises Atores recebem, após 14 anos do fim da série, 2% do dinheiro que entra na Warner

O elenco de "Friends", clássica série de meados da década de 1990, continua recebendo US$ 20 milhões por ano, mesmo após 14 anos do fim da série. Os atores conseguiram o direito de receber 2% do dinheiro que entra para a Warner Bros com todas as reprises exibidas pela TV. Friends ainda fatura, aproximadamente, US$ 1 bilhão por ano para a companhia. Além disso, estima...