Magazine Elementos naturais entre as flores e bolas enfeitadas são tendência na decoração de natal Segundo decoradores, este ano os elementos naturais – como galhos, sementes e folhas secas – devem ganhar espaço entre guirlandas, pinhas e pisca-piscas

Se não estivéssemos quase em dezembro e não fosse pelos pinheiros e bolas coloridas, duas das mais famosas representações do Natal, a casa poderia estar sendo preparada para receber a primavera, estação que teve início no final do mês passado. É que, segundo decoradores e personal organizers, este ano os elementos naturais – como galhos, sementes e folhas secas...