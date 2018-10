Magazine Eleições e debates políticos são fontes de inspiração para artistas plásticos Política sempre esteve entre principais temas que motivam obras de arte

Arte e política sempre caminharam lado a lado. É natural, portanto, que num cenário de intensa efervescência, como as atuais eleições no Brasil, artistas plásticos produzam impressões para o momento. Foi assim também durante as grandes guerras, na ditadura militar e também nos recentes escândalos de corrupção no País. Renomado internacionalmente, Siron Franco...